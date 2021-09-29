В Башкирии обновился суточный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом
14:00, 29 сен 2021
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 29 сентября зарегистрировано 66 459 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост заболевших вновь побил рекорд — 391 человек.
Выздоровели за период пандемии 57 822 жителя республики, 509 из них выписались за последние 24 часа. Скончались еще 19 пациентов.
Первый компонент вакцины получили 1 278 377 граждан. Сделали обе прививки против коронавируса 1 170 883 человека.