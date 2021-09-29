Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии обновился суточный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

В Башкирии обновился суточный антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

14:00, 29 сен 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. На 11 часов 29 сентября зарегистрировано 66 459 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост заболевших вновь побил рекорд — 391 человек.

Выздоровели за период пандемии 57 822 жителя республики, 509 из них выписались за последние 24 часа. Скончались еще 19 пациентов.

Первый компонент вакцины получили 1 278 377 граждан. Сделали обе прививки против коронавируса 1 170 883 человека.

Читайте также:

Глава Башкирии поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в республике
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: