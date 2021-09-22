Башкирия бьет антирекорды по количеству заболевших и смертей от коронавируса

14:02, 22 сен 2021

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало статистические данные о коронавирусе. На 11 часов 22 сентября в республике зарегистрировано 63 852 подтвержденных случая COVID-19. Суточный прирост заболевших вырос до 333 человек.



Выздоровели в период пандемии 55 706 граждан, 307 из них — за последние 24 часа. Скончались от инфекции еще 18 пациентов.



Первый компонент вакцины против коронавируса получили 1 527 059 жителей республики. Сделали обе прививки 1 148 029 человек.



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