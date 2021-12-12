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В Башкирии пропал музыкант из Учалов Ильнур Калямов

В Башкирии пропал музыкант из Учалов Ильнур Калямов

10:48, 12 дек 2021

В Башкирии без вести пропал 38-летний музыкант из Учалов Ильнур Калямов.


Близкие артиста рассказали в соцсетях, что последний раз Ильнура видели еще 25 ноября. Тогда он ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Через некоторое время родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам и полицейским.

Ильнур Калямов известен в кругах национальной эстрады. Он поет, записывает собственную музыку и помогает другим артистам в студии звукозаписи.

Если вы знаете, где сейчас может находиться Ильнур Калямов, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 102.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район происшествия поиск
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