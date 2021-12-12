В Башкирии пропал музыкант из Учалов Ильнур Калямов

10:48, 12 дек 2021

В Башкирии без вести пропал 38-летний музыкант из Учалов Ильнур Калямов.



Близкие артиста рассказали в соцсетях, что последний раз Ильнура видели еще 25 ноября. Тогда он ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Через некоторое время родственники решили обратиться за помощью к волонтерам-поисковикам и полицейским.



Ильнур Калямов известен в кругах национальной эстрады. Он поет, записывает собственную музыку и помогает другим артистам в студии звукозаписи.



Если вы знаете, где сейчас может находиться Ильнур Калямов, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 102.



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Фото: соцсети