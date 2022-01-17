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Полицейские Уфы задержала мужчину, совершившего 29 преступлений

Полицейские Уфы задержала мужчину, совершившего 29 преступлений

10:22, 17 янв 2022

В Уфе полиция задержала 43-летнего мужчину по подозрению в 29 преступлениях. Его удалось найти сотрудникам оперативно-сыскного отдела Управления МВД города.

С лета 2021 года в полицию поступило несколько сообщений от местных жителей о кражах велосипедов. Сотрудники смогли задержать злоумышленника. Мужчина признался, что заходил в подъезды многоквартирных домов и похищал оттуда велосипеды. Противоугонные замки уфимец обрезал кусачками. Украденное после продавал случайным прохожим.

В конце декабря, чтобы забрать один из велосипедов на улице Блюхера мужчина решил надеть форму правоохранительных органов старого образца. С целью еще сильнее запутать жильцов, он облачился в светоотражающий жилет. Однако скрыться от полиции это ему не помогло.

На мужчину завели уголовное дело за кражу. Сейчас он находится под арестом.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии задержали мужчину, совершившего 3 разбойных нападения.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия криминал
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