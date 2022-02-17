Московская учительница живьем сгорела в жилище, выданном в результате программы "Земский учитель"

19:20, 17 фев 2022

Столичный педагог Анастасия Смолина поехала в с. Покровка Иркутской области обучать деревенских детей. Согласно контракту ей предоставили миллион рублей для обустройства и съемное жилье в частном доме.







Но этот дом, находящийся на окраине села, в котором поселилась преподавательница, был проблемным - проводку попросту обмотали разным тряпьем. Анастасия неоднократно обращалась с жалобами по этому поводу, но получала ответ, что все в порядке и ничего плохого не произойдет.



На прошлой неделе в результате короткого замыкания деревянная постройка моментально была охвачена огнем. Девушка погибла, ей было всего 27 лет.





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