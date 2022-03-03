В Башкирии трех мальчиков застали за взрослым занятием

14:04, 03 мар 2022

В башкирском городе Стерлитамаке местный житель застал трех мальчиков за взрослым занятием. Дети как ни в чем не бывало сидели на скамейке на улице Худайбердина и курили, передавая друг другу одну сигарету. Очевидец сфотографировал несовершеннолетних и возмутился их поведением в соцсети.







– Родители, смотрите перед выходом гулять карманы у детей. Детям по 8-10 лет, один из мальчиков учит курить других. [Мы] сказали им, что вызовем охранников, но они нас обматерили и убежали. – написал горожанин в одном из городских пабликов 27 февраля.

В комментариях возрастные пользователи пожаловались на воспитание современных детей. Они отметили, что в свое время они хотя бы прятались, чтобы их не «спалили», а нынешнее подрастающее поколение ничего не боится и не стыдится.





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Фото: соцсети