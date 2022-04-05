В Башкирии водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на 67-летнего пешехода

08:44, 05 апр 2022

ДТП в Башкирии произошло в девятом часу вечера в Кугарчинском районе



На 109 км автодороги Старосубхангулово-Мраково 27-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107 совершил наезд на 67-летнего пешехода.



В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Со слов водителя, погибший шёл по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что вчера около 5:30 утра в Стерлитамакском районе на 2 км автодороги Золотоношка-Тюрюшля 48-летний местный житель, управляя "Mazda 3", допустил наезд на 30-летнего мужчину



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ