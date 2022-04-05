Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на 67-летнего пешехода

В Башкирии водитель ВАЗ-2107 совершил наезд на 67-летнего пешехода

08:44, 05 апр 2022

ДТП в Башкирии произошло в девятом часу вечера в Кугарчинском районе

На 109 км автодороги Старосубхангулово-Мраково 27-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107 совершил наезд на 67-летнего пешехода.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Со слов водителя, погибший шёл по проезжей части в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что вчера около 5:30 утра в Стерлитамакском районе на 2 км автодороги  Золотоношка-Тюрюшля 48-летний местный житель, управляя  "Mazda 3", допустил наезд на 30-летнего мужчину

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП
Читайте также

В Башкирии водитель "Мазды" наехал на мужчину, менявшего колесо
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель "Мазды" наехал на мужчину, менявшего колесо
ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
Происшествия в Башкирии
ДТП в Туймазинском районе: водитель Kia Sportage насмерть сбил пешехода
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
Происшествия в Башкирии
В Белорецке сбили переходившего дорогу пожилого пешехода
В Стерлитамакском районе пьяный водитель "Audi A4" насмерть сбил пожилого велосипедиста
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе пьяный водитель "Audi A4" насмерть сбил пожилого велосипедиста


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: