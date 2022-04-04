В Башкирии водитель "Мазды" наехал на мужчину, менявшего колесо

08:43, 04 апр 2022

Вчера около 5:30 утра в Стерлитамакском районе на 2 км автодороги Золотоношка-Тюрюшля 48-летний местный житель, управляя "Mazda 3", допустил наезд на 30-летнего мужчину.







В результате аварии пешеход с различными травмами был госпитализирован. Известно, что мужчина без световозвращающих элементов производил замену колеса на своём автомобиле. Установлено, что водитель "Mazda" находился в состоянии опьянения. Результат освидетельствования показал 0,746 мг/л. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.



По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии неизвестный водитель сбил 17-летнего пешехода и скрылся.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ