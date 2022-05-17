09:38, 17 май 2022

Семья из Башкирии попала в смертельную аварию на Пермском тракте. Об этом, 16 мая, сообщило издание E1 со ссылкой на региональное управление ГИБДД.







ДТП зафиксировано на 292-м километре трассы Пермь — Екатеринбург, обстоятельства произошедшего устанавливаются. На данный момент известно, что водитель Peugeot не справился с управлением и слетел с дороги — он погиб, его супруга и девятимесячный ребенок оказались в реанимации ревдинской больницы с многочисленными травмами.





— Со слов очевидца ДТП, водитель иномарки двигался в сторону Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, но, увидев приближавшийся встречный автомобиль, вернулся на полосу движения, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства, — сообщили нашим коллегам в ГИБДД. — Водителя и пассажиров выбросило из автомобиля.



Погибшему мужчине было 24 года, его супруге — 20 лет. Сообщается, что малыш находился в специальной автолюльке, был пристегнут, а его отец был опытным водителем, ранее не привлекавшимся к ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: Отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области