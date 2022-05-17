«Взяли машину, пока отец был на вахте»: на трассе Башкирии разбились трое молодых друзей

09:13, 17 май 2022

Напомним, накануне на 21-м километре автодороги Дюртюли-Бураево «Лада Гранта» лоб в лоб столкнулась с «КамАЗом». Трое молодых людей скончались на месте до приезда скорой помощи.







Сам водитель грузовика утверждает, что пытался уйти от столкновения.



- Автомобиль шел по встречной, я его увидел только за 300 метров до столкновения. Я сразу же по тормозам... Можете посмотреть тормозной путь - я ехал со скоростью 40-50 километров в час! - рассказал в беседе с дорожными полицейскими 48-летний водитель «КамАЗа».





Спасателям пришлось сразу же отключить аккумулятор, чтобы избежать возгорания, а потом с помощью специнструмента вызволять тела погибших из искореженного металла. У 20-летнего водителя «Лады» Алексея С. из села Ангасяк не было водительских прав. Его пассажирами были 19-летние Никита Б. и Александр Т. Ребята были лучшими друзьями и все свободное время всегда проводили вместе.



- Папа Алексея уехал на вахту. А ребята решили взять его машину, чтобы покататься… Вот и отдохнули… Для нас всех это огромный шок и беда, - рассказал родственник одного из погибших ребят.



Односельчане отзываются о погибших только добрыми словами – добрые, веселые, вежливые, всегда придут на помощь, если нужно.



Похоронят друзей послезавтра, в родном селе. О времени прощания с погибшими ребятами сообщат позднее.



Искренние соболезнования семьям погибших парней.

Читайте также: Три человека погибли в аварии с грузовиком и легковушкой в Башкирии

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram