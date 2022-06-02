В столице Башкирии затопило новую набережную

08:58, 02 июн 2022

В Уфе затопило новую набережную. Видео с места сняли горожане, которые отправились туда на прогулку 1 июня. Но на месте их ждал сюрприз — вода, которая подступила очень близко. Затопленными оказались и новые клумбы, и лежаки.







— Было, конечно, неприятно, но люди молодцы, не растерялись, сняли обувь и прошли к лежакам. Некоторые даже катались в воде на велосипедах, — рассказала местная жительница Алия.



В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали, почему так произошло.



— Нижний ярус набережной подтопило из-за подъёма воды в реке Белой. Он освободится, когда уровень воды спадет. Последствия подтопления будут ликвидировать коммунальные службы, — сообщили в ведомстве.





В последний раз набережную топило в прошлом году. Тогда из-за стремительного подъема уровня воды Белой под воду ушла сцена, подбиралось половодье и к пляжным лежакам.

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Фото: Ирка Узбекова / Vk.com