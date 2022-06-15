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В Башкирии мужчина на мотоблоке съехал с моста и погиб

В Башкирии мужчина на мотоблоке съехал с моста и погиб

10:12, 15 июн 2022

Всё произошло вечером 11 июня, в дежурную часть отдела местной полиции поступило сообщение об обнаружении трупа под мостом д. Гусаркино.

С выездом установлено, что на ул. Овражная на мосту через реку "Чатра" 61-летний местный житель, управляя мотоблоком "Huter", совершил съезд под мост, в результате чего и погиб. Известно, что мужчина водительских прав не имел. Предварительно установлено, что мужчина управлял соседским мотоблоком и со слов местных жителей злоупотреблял спиртными напитками. По данному факту проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз.


С наступлением посевных работ и ведения земледельческого хозяйства, участились случаи движения по дорогам общего пользования мотоблоков, которые не редко становятся участниками ДТП. Это уже не единичный случай, с летальным исходом в этом году. Лица, управляющие такими самоходными транспортными средствами, зачастую не имеют навыков управления. Поэтому советую не выезжать на данном транспорте на дороги общего пользования.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Белебеевский район происшествия
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