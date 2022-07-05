В Башкирии молодой водитель ВАЗ-2108 без прав опрокинулся в кювет, пострадал пассажир

12:46, 05 июл 2022

Нетрезвый водитель совершил опрокидывание в Мелеузовском районе.







Авария произошла накануне рано утром на 18 км автодороги Смаково-Юмагузино-Воскресенское. 22-летний местный житель за рулём ВАЗ-2108 съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Госпитализирован с травмами его 23-летний пассажир. Как оказалось, молодой человек водительских прав не имел. Освидетельствование на состояние опьянения выявило 1.060 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. При проверке по базам ГИБДД установлено, что мужчина дважды был судим в 2020г. и 2021 г. по ст. 264.1 УК РФ за управление в состоянии опьянения транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. По факту ДТП проводится проверка.





Зачастую пьяные водители совершают ДТП, в которых гибнут и травмируются люди.



Уважаемые участники дорожного движения! Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных опасений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, а сообщайте в дежурную часть полиции.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ