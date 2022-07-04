В Башкирии пьяный водитель около 100 метров протащил на машине сотрудника ГИБДД (ВИДЕО)

19:58, 04 июл 2022

Начальник ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал в своих соцсетях об инциденте, произошедшем в Мечетлинском районе республики.



В минувшие выходные проходили профилактические рейды ДПС. В их рамках сотрудники как обычно хотели проверить один из автомобилей. Сначала все шло нормально: мужчина даже остановился. Но чуть позже инспектор заметил, что водитель явно нетрезв. Пройти тест на наличие алкоголя и выходить из машины владелец авто отказался.









Сотрудник ГИБДД решил заглушить мотор самостоятельно и потянулся в салон. Тогда водитель резко нажал на педаль газа и начал уезжать, в итоге движущийся автомобиль начал тащить стража порядка за собой.





Сотрудник не пострадал, нарушителя позже удалось задержать. Им оказался 40-летний уфимец, ранее однажды лишенный прав, причем по той же самой причине: вождение в нетрезвом состоянии. Сейчас, помимо лишения прав и административного дела за неповиновение требованиям полиции, ему грозит еще и уголовная статья, по которой предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет. Пока что ему назначили 10 суток ареста.





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Фото: скрин видео