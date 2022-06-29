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В Башкирии пропала 13-летняя Рената Мухарямова

В Башкирии пропала 13-летняя Рената Мухарямова

09:13, 29 июн 2022

13-летняя Рената Мухарямова вышла из дома в Уфе 28 июня и не вернулась. К поискам подростка приступили волонтеры группы поиска «БаРС (БашРегионСпас)», сообщается в их группе во «ВКонтакте».

Приметы девочки: рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Была одета: черная футболка, черные брюки, белые кроссовки.

Информацию о подростке необходимо сообщить по номеру: 8(937)3-102-112 или 112.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: «БаРС (БашРегионСпас)»
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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