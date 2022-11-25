В Уфе пропала 14-летняя девушка

09:23, 25 ноя 2022

В Уфе пропала 14-летняя Ангелина С. 24 ноября она вышла из дома и не вернулась. Об этом вечером того же дня сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».



Приметы пропавшей: рост – 160 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.



Была одета в ярко-синюю куртку, белую блузку, черные классические брюки, черные сапоги и серую вязаную шапку с ушками.



Всех, кто знает о местонахождении Ангелины или видел ее, просят обратиться по номеру 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.

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Фото: БашРегионСпас