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В Уфе пропала 14-летняя девушка

В Уфе пропала 14-летняя девушка

09:23, 25 ноя 2022

В Уфе пропала 14-летняя Ангелина С. 24 ноября она вышла из дома и не вернулась. Об этом вечером того же дня сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы пропавшей: рост – 160 см, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза.

Была одета в ярко-синюю куртку, белую блузку, черные классические брюки, черные сапоги и серую вязаную шапку с ушками.

Всех, кто знает о местонахождении Ангелины или видел ее, просят обратиться по номеру 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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