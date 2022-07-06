В Башкирии автомобиль полиции с тремя сотрудницами попала под трактор

11:32, 06 июл 2022

По предварительным данным, водитель трактора при повороте столкнулся с автомобилем “LADA Granta”, в котором находились трое сотрудников полиции.



В Белебеевском районе Башкирии полицейская машина попала в ДТП с трактором. В результате пострадали два сотрудника республиканского МВД. Авария произошла накануне, 5 июля.



В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что, по предварительным данным, водитель трактора при повороте столкнулся с автомобилем “LADA Granta”, в котором находились трое сотрудников полиции. Пострадавшим оказали медпомощь. Сейчас проводится проверка.

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