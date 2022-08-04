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В Уфе мать зарезала дочь и покончила с собой, выпрыгнув из окна: версия следователей

В Уфе мать зарезала дочь и покончила с собой, выпрыгнув из окна: версия следователей

18:26, 04 авг 2022

В Уфе устанавливают обстоятельства гибели 50-летней женщины, тело которой нашли под окнами многоэтажки у «Планеты», и ее 16-летней дочери, обнаруженной заколотой в съемной квартире. Об этом сегодня, 4 августа, рассказали в Следственном комитете Башкирии.



Как рассказали в ведомстве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Как рассказала корреспондентам уборщица дома, полицию и врачей вызвали местные жители, обнаружив тело.

— По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью, — сообщили в СК. — Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.


Ранее сообщалось о том, что тело погибшей женщины обнаружили сегодня утром под окном новостройки, в которой она с дочерью снимала квартиру. Обе они приехали из Туймазов в столичную больницу — по информации нашего собственного источника, девочка страдала от неизлечимой болезни (онкологией или энцефалопатией, информация расходится). Они сняли квартиру на два дня, рассказала хозяйка квартиры, что обошлось семье почти в 10 тысяч рублей.

На место происшествия к середине дня прибыли замруководителя следственного управления Игорь Пашнин, а также руководство отдела, следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции региона. Пока что подробности случившегося устанавливаются.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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