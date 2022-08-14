Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии скончался мальчик, который вместе с братом упал в воду с пирса

В Башкирии скончался мальчик, который вместе с братом упал в воду с пирса

10:07, 14 авг 2022

В больнице скончался мальчик, который упал с пирса вместе с братом в Караидельском районе Башкирии.



Печальная история произошла вечером 12 августа. Двое двоюродных братьев 1,7 и 1,6 лет упали с лодочного пирса в реку Уфимку в Караидельском районе Башкирии. Мальчиков в бессознательном состоянии достали из воды и передали медикам, который начали оказывать им помощь. Врачам удалось восстановить сердцебиение детей.

К сожалению, утром 14 августа в пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что младший из братьев скончался в больнице.


Ранее мы сообщали о том, что с приходом жары в Башкирии участились случаи гибели людей на воде. Печальную статистику пополняют как дети, так и взрослые. Примечательно, что среди взрослых в водоемах чаще гибнут те, кто решил искупаться в пьяном виде.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Караидельский район происшествия
Читайте также

В Башкирии двое детей попали в реанимацию после падения в реку с пирса
Происшествия в Башкирии
В Башкирии двое детей попали в реанимацию после падения в реку с пирса
Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погиб ребенок
Происшествия в Башкирии
Стали известны подробности аварии в Кушнаренковском районе, в которой погиб ребенок
В Кумертау восьмилетний мальчик скончался, крутясь на турнике
Общество в Башкирии
В Кумертау восьмилетний мальчик скончался, крутясь на турнике
В Башкирии скончался мальчик, пытавшийся спасти из огня 9-летнюю сестру
Происшествия в Башкирии
В Башкирии скончался мальчик, пытавшийся спасти из огня 9-летнюю сестру


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: