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В Башкирии пьяный пенсионер убил двух сыновей-инвалидов и жену

В Башкирии пьяный пенсионер убил двух сыновей-инвалидов и жену

17:08, 24 авг 2022

В Салавате 61-летний мужчина жестоко убил двух сыновей-инвалидов, а после расправился с женой, об этом сообщили в Следкоме Башкирии.



Все случилось вечером 23 августа. Следователи выяснили, что пенсионер выпивал у себя дома и начал просить еще одну бутылку водки у 38-летних сыновей-близнецов. Мужчины игнорировали отца и сидели за компьютерами, но пенсионер все не унимался. Тогда один из близнецов позвонил в полицию, рассказал о пьяном дебошире и попросил забрать его. Этот поступок разозлил пенсионера. Он взял на кухне нож и ударил им обоих сыновей в шею. Мужчины были инвалидами первой и второй группы, так как имели проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

На шум в комнату прибежала 64-летняя супруга злоумышленника и хотела защитить своих детей. Однако пенсионер не пожалел и ее. Он нанес супруге удары в область шеи, головы и груди.


В течение нескольких минут к дому подошел участковый. Дверь ему открыл злоумышленник. Полицейский увидел лежащих на полу в крови двух мужчин и женщину. Братья близнецы были уже мертвы, их матери вызвали скорую помощь. Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Злоумышленник не стал скрываться и сознался в убийстве. На него завели уголовное дело.

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Источник: proural.info
Фото: Следком Башкирии
Теги: Салават происшествия криминал
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