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Брат убитой в Перми женщины и ее дочери из Башкирии выехал на опознание

Брат убитой в Перми женщины и ее дочери из Башкирии выехал на опознание

11:33, 25 авг 2022

В ночь на 25 августа пришли жуткие новости о 45-летней жительнице Ишимбая Таисии Носовой и ее пятилетней дочери Анастасии, которые приехали погостить в Пермь и пропали. Как сообщили волонтеры-поисковики, женщину и девочку нашли мертвыми. А вскоре родные уточнили, что с ними жестоко расправились.



Сейчас брат убитой Таисии едет в Пермь на опознание сестры и племянницы. Также Игорю предстоит встретиться со следователями, чтобы узнать, что же случилось с его близкими людьми. В беседе с «КП-Уфа» мужчина уточнил, что пока не в курсе всех обстоятельств, потому что сам пока еще не разговаривал с правоохранителями.


Напомним, Таисия и Анастасия Волковы приехали в Пермь погостить к подруге на пару дней, но в ночь на 18 августа женщины повздорили, и тогда Таисия собрала вещи и ушла с девочкой в неизвестном направлении. Телефоны их оказались отключенными. В настоящий момент известно, что тела убитых нашли в Краснокамском районе, рядом с поселком Лысьва.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия криминал
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