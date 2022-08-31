В Башкирии пожилой пенсионер утонул в озере Барское
10:15, 31 авг 2022
Инцидент произошел вчера вечером, 30 августа, в Аургазинском районе вблизи села Тукаево.
В Башкирии в озере Барское утонул 70-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера вечером, 30 августа, в Аургазинском районе вблизи села Тукаево.
На сегодня запланированы поисково-водолазные работы силами спасателей аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии на трассе Уфа-Оренбург в ДТП между грузовиками пострадал водитель. Жители Башкирии уточнили, что авария случилась на 53-54 км в сторону Уфы.
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Источник:
gtrk.tv
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