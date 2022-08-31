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В Башкирии пожилой пенсионер утонул в озере Барское

В Башкирии пожилой пенсионер утонул в озере Барское

10:15, 31 авг 2022

Инцидент произошел вчера вечером, 30 августа, в Аургазинском районе вблизи села Тукаево.

В Башкирии в озере Барское утонул 70-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, инцидент произошел вчера вечером, 30 августа, в Аургазинском районе вблизи села Тукаево.

На сегодня запланированы поисково-водолазные работы силами спасателей аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии на трассе Уфа-Оренбург в ДТП между грузовиками пострадал водитель. Жители Башкирии уточнили, что авария случилась на 53-54 км в сторону Уфы. 

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Источник: gtrk.tv
Теги: Аургазинский район происшествия
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