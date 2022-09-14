На крыше жилого дома в Стерлитамаке рухнули плиты

В Стерлитамаке на крыше жилого дома рухнули плиты. Об этом сообщили в госкомитете РБ по жилищному надзору. Сегодня, 14 сентября, рассказываем подробности.
По данным ведомства, обрушение произошло на улице Коммунистической, 108. В жилом многоквартирном доме плиты обрушились в чердак. Как рассказали в Минздраве Башкирии, пока не известно, есть ли пострадавшие. Госкомитет РБ по жилищному надзору сообщает, что специалисты провели осмотр помещения и оценили ущерб. В данный момент готовится проект срочного ремонта. Место обрушения локализовано.
— Данный инцидент находится на контроле государственного комитета республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, — добавили в ведомстве.