На крыше жилого дома в Стерлитамаке рухнули плиты

10:09, 14 сен 2022

В Стерлитамаке на крыше жилого дома рухнули плиты. Об этом сообщили в госкомитете РБ по жилищному надзору. Сегодня, 14 сентября, рассказываем подробности.







По данным ведомства, обрушение произошло на улице Коммунистической, 108. В жилом многоквартирном доме плиты обрушились в чердак. Как рассказали в Минздраве Башкирии, пока не известно, есть ли пострадавшие. Госкомитет РБ по жилищному надзору сообщает, что специалисты провели осмотр помещения и оценили ущерб. В данный момент готовится проект срочного ремонта. Место обрушения локализовано.



— Данный инцидент находится на контроле государственного комитета республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, — добавили в ведомстве.

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Фото: Госкомитет РБ по жилищному надзору