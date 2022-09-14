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На крыше жилого дома в Стерлитамаке рухнули плиты

На крыше жилого дома в Стерлитамаке рухнули плиты

10:09, 14 сен 2022

В Стерлитамаке на крыше жилого дома рухнули плиты. Об этом сообщили в госкомитете РБ по жилищному надзору. Сегодня, 14 сентября, рассказываем подробности.



По данным ведомства, обрушение произошло на улице Коммунистической, 108. В жилом многоквартирном доме плиты обрушились в чердак. Как рассказали в Минздраве Башкирии, пока не известно, есть ли пострадавшие. Госкомитет РБ по жилищному надзору сообщает, что специалисты провели осмотр помещения и оценили ущерб. В данный момент готовится проект срочного ремонта. Место обрушения локализовано.

— Данный инцидент находится на контроле государственного комитета республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, — добавили в ведомстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Госкомитет РБ по жилищному надзору
Теги: Стерлитамак
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