В Стерлитамаке мужчина упал с большой высоты на машину (ВИДЕО)

15:44, 13 сен 2022

В башкирском городе Стерлитамак рядом с девятиэтажным домом на улице Тукаева на машину упал 25-летний парень. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, сама запись была опубликована в социальных сетях.







На кадрах видно, как на припаркованную возле подъезда МКД «Ладу Калина» внезапно падает молодой человек в домашней одежде. От удара у автомобиля смяло крышу и лобовое стекло. Через несколько мгновений к парню подбежали взволнованные граждане, чтобы проверить его состояние. Один из прохожих вызвал скорую помощь.





Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, парень остался жив после падения, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. У него диагностированы сотрясение головного мозга, переломы левого локтевого отростка и второго поясничного позвонка, а также травматический шок.

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Фото: скриншот видео