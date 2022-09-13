Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Стерлитамаке мужчина упал с большой высоты на машину (ВИДЕО)

В Стерлитамаке мужчина упал с большой высоты на машину (ВИДЕО)

15:44, 13 сен 2022

В башкирском городе Стерлитамак рядом с девятиэтажным домом на улице Тукаева на машину упал 25-летний парень. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, сама запись была опубликована в социальных сетях.



На кадрах видно, как на припаркованную возле подъезда МКД «Ладу Калина» внезапно падает молодой человек в домашней одежде. От удара у автомобиля смяло крышу и лобовое стекло. Через несколько мгновений к парню подбежали взволнованные граждане, чтобы проверить его состояние. Один из прохожих вызвал скорую помощь.


Как сообщила пресс-служба регионального Минздрава, парень остался жив после падения, в настоящее время его состояние оценивается как стабильное. У него диагностированы сотрясение головного мозга, переломы левого локтевого отростка и второго поясничного позвонка, а также травматический шок.

Читайте также:

В Башкирии не приходя в сознание умерла девушка, разбившаяся в ДТП
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак происшествия
Читайте также

В Нижнем Тагиле внезапно умер молодой парень из Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Нижнем Тагиле внезапно умер молодой парень из Башкирии
В Башкирии ребенок упал с 5 этажа жилого дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии ребенок упал с 5 этажа жилого дома
В Белорецке неизвестные закидали зажигательной смесью частный дом
Происшествия в Башкирии
В Белорецке неизвестные закидали зажигательной смесью частный дом
В Салавате неизвестный поджег припаркованный автомобиль
Происшествия в Башкирии
В Салавате неизвестный поджег припаркованный автомобиль


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: