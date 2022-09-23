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В Стерлитамаке мальчик сжег лицо девочке из-за пиццы

В Стерлитамаке мальчик сжег лицо девочке из-за пиццы

14:00, 23 сен 2022

Полицейский Стерлитамака расследуют конфликт несовершеннолетних, который произошел из-за пиццы, сообщили в ИА «Башинформ».



Все случилось 17 сентября. Правоохранители выяснили, что мальчик с девочкой шли по улице с коробкой пиццы в руках. Однако донести ее до дома им не удалось. К детям пристали два подростка и потребовали, чтобы малыши поделились едой. Мальчика предложение обидчиков не устроило, он схватил коробку и начал бежать, но был быстро настигнут. К ним подошла и девочка. Один из подростков начал чиркать у ее лица зажигалкой, пугая огнем. У девочки остался ожог. После издевательств злоумышленники отобрали коробку с пиццей и сбежали.


Домой малыши вернулись в синяках. Родители обратились в полицию. Личности обидчиков были установлены. Делом займется комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о том, что в башкирском городе Стерлитамак рядом с девятиэтажным домом на улице Тукаева на машину упал 25-летний парень. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения, сама запись была опубликована в социальных сетях.

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Источник: proural.info
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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