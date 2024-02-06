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Мужчина пытался похитить девочку средь бела дня в Башкирии - видео

Мужчина пытался похитить девочку средь бела дня в Башкирии - видео

В башкирском городе Стерлитамаке произошел шокирующий инцидент - мужчина с закрытым лицом попытался похитить маленькую девочку прямо на глазах у прохожих.

Согласно сообщениям местных СМИ, случай произошёл днём на улице Артёма, во дворах одного из многоквартирных домов. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, скрывший лицо предположительно с помощью балаклавы, следует по пятам за девочкой и её старшим братом. Внезапно он подбегает к ребёнку, хватает её за руку и пытается увести прочь.

По словам очевидцев, трагедии удалось избежать лишь благодаря старшему брату пострадавшей, который вовремя заметил происходящее и вырвал сестру из рук преступника. После этого мужчина тут же скрылся с места преступления.

Местные СМИ обратились в пресс-службу МВД Башкирии за комментариями по данному происшествию. Пока представители правоохранительных органов не прокомментировали случившееся, однако пообещали предоставить разъяснения, как только появится больше информации по этому делу.


Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия Уфа
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