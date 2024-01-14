В Башкирии посетители кафе развязали жестокую драку из-за упавшего подноса

В башкирском городе Кумертау между посетителями одного из местных кафе произошел конфликт, переросший в драку. Как стало известно из сообщений в социальных сетях, опубликованных 14 января, причиной столкновения послужил случай с упавшим подносом.

Согласно описанию очевидцев, один из молодых людей, вставая из-за стола, не заметил официантку, шедшую позади с подносом в руках. В результате поднос упал, что и спровоцировало конфликт. Дальнейшие подробности инцидента не приводятся, однако в соцсетях были опубликованы кадры с камер наблюдения кафе, на которых видно, как мужчины жестоко избивают друг друга, в том числе используя для этого предметы мебели.

По данным авторов публикаций, случай произошел еще в декабре прошлого года. В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали ситуацию следующим образом: в отдел полиции города Кумертау поступило соответствующее заявление, идет проверка обстоятельств конфликта. Для изучения обстоятельств были изъяты записи с камер наблюдения кафе. Пострадавшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео