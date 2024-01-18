В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе

В башкирском городе Нефтекамске сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые подозреваются в участии в массовой драке, произошедшей в местном кафе.

Как сообщается, инцидент произошел 27 декабря 2023 года в одном из популярных заведений Нефтекамска. Между двумя компаниями посетителей вспыхнул конфликт, быстро переросший в массовую драку с применением стеклянной посуды и стульев. В результате несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Полицейским удалось установить личности наиболее активных участников потасовки. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 21 до 25 лет. Всех их задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Грубое нарушение общественного порядка".

На допросах в полиции молодые люди отрицали свою причастность к драке, однако следствие получило достаточно улик для предъявления им обвинения. Решением суда подозреваемые были арестованы на месяц для проведения дальнейшего расследования. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция продолжает поиск других участников инцидента в кафе, а также устанавливает его точные причины и обстоятельства. Ведется следствие.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: прокуратура РБ