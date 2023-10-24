Разговор закончился дракой: житель Башкирии избил мужчину на глазах у прохожих
10:40, 24 окт 2023
Накануне в башкирском городе Мелеузе произошел инцидент, попавший в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин ведут разговор, а затем один из них неожиданно наносит сильный удар кулаком в лицо собеседнику. Потерпевший падает на тротуар и до конца записи так и не поднимается. Нападавший продолжает избивать лежащего, нанося ему удары по лицу, после чего долго что-то эмоционально ему объясняет.
Как сообщили в информационной службе Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, инцидент случился на бытовой почве.
В настоящее время полицейскими проводится проверка обстоятельств случившегося.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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