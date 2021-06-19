В городе Октябрьский мужчины в масках ограбили салон сотовой связи | видео

20:23, 19 июн 2021

Несколько смартфонов, смарт-часы и браслеты стали добычей грабителей в городе Октябрьском. Инцидент произошел 30 мая вечером и попал в объектив камеры видеонаблюдения.







Из кадров видно, как двое мужчин в медицинских масках, выбив дверь, ворвались в магазин. Преступники разбили стекло витрины и накинулись на стойку с современными и дорогими гаджетами. Сумма награбленного составила около 69 тысяч рублей.

При помощи камер в городе и на трассе выследили преступников в городе Абдулино Оренбургской области. Были задержаны четверо мужчин. В квартире одного из них было изъято 7,23 грамма наркотической массой гашишного масла. Теперь бывший подозреваемый в грабеже проходит по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

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Фото: скрин видео