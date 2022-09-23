В Стерлитамакском районе Башкирии из-за пьяного водителя “девятки” пострадала 15-летняя девушка

11:56, 23 сен 2022

В Башкирии пьяный 31-летний водитель “девятки” слетел в кювет и опрокинулся. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел сегодня ночью, 23 сентября, в Стерлитамакском районе. В результате аварии 15-летняя пассажирка с переломом ноги доставлена в больницу.



“Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Известно, что транспортное средство он приобрел у знакомой и не зарегистрировал в установленном порядке”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии в лобовом ДТП пострадали женщина с детьми, погиб водитель.



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Фото: скриншот видео