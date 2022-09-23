Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Стерлитамакском районе Башкирии из-за пьяного водителя “девятки” пострадала 15-летняя девушка

В Стерлитамакском районе Башкирии из-за пьяного водителя “девятки” пострадала 15-летняя девушка

11:56, 23 сен 2022

В Башкирии пьяный 31-летний водитель “девятки” слетел в кювет и опрокинулся. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел сегодня ночью, 23 сентября, в Стерлитамакском районе. В результате аварии 15-летняя пассажирка с переломом ноги доставлена в больницу. 

“Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Известно, что транспортное средство он приобрел у знакомой и не зарегистрировал в установленном порядке”, — добавили в ведомстве. 

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии в лобовом ДТП пострадали женщина с детьми, погиб водитель. 

Читайте также:

В Башкирии водитель “Гранты” столкнулся с попутным Renault Sandero
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке аварии
Читайте также

В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
В Башкирии водитель опрокинулся в кювет, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель опрокинулся в кювет, пострадали 2 человека
В Туймазах пьяный водитель опрокинулся с пассажирами в кювет
Происшествия в Башкирии
В Туймазах пьяный водитель опрокинулся с пассажирами в кювет
Авария в Стерлитамакском районе: на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
Происшествия в Башкирии
Авария в Стерлитамакском районе: на трассе столкнулись две легковушки, есть пострадавшие


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: