В Стерлитамакском районе Башкирии из-за пьяного водителя “девятки” пострадала 15-летняя девушка
11:56, 23 сен 2022
В Башкирии пьяный 31-летний водитель “девятки” слетел в кювет и опрокинулся. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел сегодня ночью, 23 сентября, в Стерлитамакском районе. В результате аварии 15-летняя пассажирка с переломом ноги доставлена в больницу.
“Водитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Известно, что транспортное средство он приобрел у знакомой и не зарегистрировал в установленном порядке”, — добавили в ведомстве.