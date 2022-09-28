В Благовещенском районе Башкирии пьяная автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia
09:50, 28 сен 2022
В результате сильного удара автоледи с различными травмами обратилась в больницу.
В Башкирии пьяная 31-летняя автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia Magentis. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел вчера, 27 сентября, в Благовещенском районе на 50 км трассы Уфа-Янаул.
В результате сильного удара автоледи с различными травмами обратилась в больницу. Тест на алкоголь показал результат 0.725 мг/л. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе республики легковой автомобиль, которым управлял 40-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб.