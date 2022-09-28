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В Благовещенском районе Башкирии пьяная автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia

В Благовещенском районе Башкирии пьяная автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia

09:50, 28 сен 2022

В результате сильного удара автоледи с различными травмами обратилась в больницу.



В Башкирии пьяная 31-летняя автоледи за рулем “четырнадцатой” столкнулась с Kia Magentis. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел вчера, 27 сентября, в Благовещенском районе на 50 км трассы Уфа-Янаул.

В результате сильного удара автоледи с различными травмами обратилась в больницу. Тест на алкоголь показал результат 0.725 мг/л. Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенском районе республики легковой автомобиль, которым управлял 40-летний мужчина, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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