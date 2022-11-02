Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Нефтекамске задержали троих мужчин, похитивших железнодорожные рельсы

В Нефтекамске задержали троих мужчин, похитивших железнодорожные рельсы

11:06, 02 ноя 2022

В Нефтекамске осудят трех местных жителей за кражу частей железнодорожных путей и дачу взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



Следователи выяснили, что компания друзей захотела заработать немного денег на металлоломе. Однако сделать это они решили незаконным способом. В июле 2022 года мужчины приехали на железнодорожные пути Нефтекамск — Саклово и, разобрав их, загрузили составные части в автомобиль. Вес деталей составил 2,4 тонны. После злоумышленники сдали все украденное в пункт приема металла.

Из-за отсутствия частей железнодорожных путей локомотив, который перевозил вагоны-цистерны, сошел с рельсов. Причиненный ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.


Трех злоумышленников нашли полицейские. Однако обвиняемые хотели избежать наказания и один из них предложил правоохранителю взятку в размере 200 тысяч рублей. Мужчина был пойман с поличным при попытке передать ее часть. Уголовное дело было передано в суд Нефтекамска.

Читайте также:

В Нефтекамске разыскивают водителя, который насмерть сбил 21-летнюю девушку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Нефтекамск кража рельсы
Читайте также

В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
Общество в Башкирии
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
В Башкирии водителя приговорили к штрафу в 75 тысяч рублей за дачу взятки инспектору ДПС
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии водителя приговорили к штрафу в 75 тысяч рублей за дачу взятки инспектору ДПС
Житель Альшеевского района попытался дать взятку сотруднику транспортной полиции, чтобы избежать наказания
Происшествия в Башкирии
Житель Альшеевского района попытался дать взятку сотруднику транспортной полиции, чтобы избежать наказания
В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика
Происшествия в Башкирии
В Мелеузе задержали трех грабителей укравших 450 тысяч рублей из грузовика


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: