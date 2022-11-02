В Нефтекамске задержали троих мужчин, похитивших железнодорожные рельсы

11:06, 02 ноя 2022

В Нефтекамске осудят трех местных жителей за кражу частей железнодорожных путей и дачу взятки. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.







Следователи выяснили, что компания друзей захотела заработать немного денег на металлоломе. Однако сделать это они решили незаконным способом. В июле 2022 года мужчины приехали на железнодорожные пути Нефтекамск — Саклово и, разобрав их, загрузили составные части в автомобиль. Вес деталей составил 2,4 тонны. После злоумышленники сдали все украденное в пункт приема металла.



Из-за отсутствия частей железнодорожных путей локомотив, который перевозил вагоны-цистерны, сошел с рельсов. Причиненный ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.





Трех злоумышленников нашли полицейские. Однако обвиняемые хотели избежать наказания и один из них предложил правоохранителю взятку в размере 200 тысяч рублей. Мужчина был пойман с поличным при попытке передать ее часть. Уголовное дело было передано в суд Нефтекамска.

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