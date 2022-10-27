В Нефтекамске разыскивают водителя, который насмерть сбил 21-летнюю девушку

09:15, 27 окт 2022

ГИБДД Башкирии разыскивает водителя, насмерть сбившего 21-летнюю девушку поздним вечером 26 октября в Нефтекамске. Об этом сообщает Госавтоинспекция по республике.



Авария произошла на 3 км объездной дороги. В результате ней молодая горожанка пешеход скончалась до приезда скорой помощи.







Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению автомобиля, совершившего наезд. Если вы стали очевидцем данного ДТП сообщите по телефонам: 8(347)235-84-02 или в ближайший отдел полиции.



Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске утром четырехмесячная малышка скончалась в одной из семей. Тело девочки обнаружили ее родители.

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