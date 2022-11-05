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В Стерлитамаке уволили воспитательницу, которую обвинили в избиении 4-летней девочки

В Стерлитамаке уволили воспитательницу, которую обвинили в избиении 4-летней девочки

12:16, 05 ноя 2022

В Стерлитамаке уволили воспитательницу детского сада, которую обвинили в избиении четырехлетней девочки. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщила руководитель дошкольного учреждения Ирина Видягина.



По ее словам, после скандала воспитательницу сразу же уволили. Однако подробно комментировать инцидент она отказалась, ссылаясь на то, что сейчас идет расследование.

— Все комментарии после закрытия дела, после того, как будет принято решение, — сказала Видягина.

С самой воспитательницей связаться не удалось — ее телефон оказался выключенным.


Напомним, видео с инцидентом разошлось по соцсетям. На кадрах видно, как женщина подходит к кроватке с ребенком, лупит его несколько раз и спрашивает: «Всё, получила?» После этого она накрывает воспитанника одеялом. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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