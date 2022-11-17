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Стали известны подробности смертельной аварии в Благоварском районе Башкирии с участим автобуса

Стали известны подробности смертельной аварии в Благоварском районе Башкирии с участим автобуса

09:47, 17 ноя 2022

За сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автоаварий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.



В пресс-службе ГИБДД по РБ сообщили подробности смертельного ДТП с участием пассажирского транспорта. Так, в полдень в Благоварском районе на 1389 км автодороги Самара - Уфа - Челябинск около села Первомайский 53-летний житель Москвы за рулём Renault Duster, по одной из версий, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Higer, под управлением 42-летнего жителя Татарстана.

В аварии водитель кроссовера скончался от полученных травм. Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа - Альметьевск с 21 пассажиром в салоне. Из их числа никто не пострадал.


«Предварительно установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - пояснили в ГИБДД по РБ. — Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения — это самые аварийно-опасные нарушения ПДД. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям вплоть до летального исхода».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: происшествия Благоварский район аварии
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