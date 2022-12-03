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Самолету летевшему из Стамбула пришлось экстренно сесть в аэропорту Уфы

Самолету летевшему из Стамбула пришлось экстренно сесть в аэропорту Уфы

17:50, 03 дек 2022

У самолета, летевшего из Стамбула в Уфу при посадке в точке назначения произошла блокировка предкрылков.

В пятницу, 2 декабря, около пяти часов дня по местному времени в международном аэропорту Уфы имени Мустая Карима приземлился авиалайнер, следовавший из Стамбула. Как сообщает специализированный телеграм-канал «aviaincident», после посадки капитан воздушного судна доложил о том, что во время посадки возникла техническая неисправность.



Как оказалось, в ходе посадки у авиалайнера RRJ-95/М произошла блокировка предкрылков. Стоит отметить, что посадка произошла в штатном режиме. По данным телеграм-канала, воздушное судно авиакомпании «Ред Вингс» на данный момент отстранено от полетов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: freepik
Теги: самолет посадка неисправность Уфа
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