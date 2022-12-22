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Названа причина смертельного ДТП с грузовиком в Краснокамском районе Башкирии

Названа причина смертельного ДТП с грузовиком в Краснокамском районе Башкирии

11:00, 22 дек 2022

Накануне в Краснокамском районе столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего жителя Нефтекамска и грузовик МАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина. В ГИБДД Башкирии сообщили подробности и причины жуткой аварии.
Новости Николо Березовки в контактеНапомним, ДТП произошло на трассе Дюртюли — Нефтекамск. 33-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи делали все возможное, однако он скончался в реанимации.

Инспекторы опросили очевидцев аварии. Те рассказали, что ВАЗ выехал на встречку для обгона и столкнулся с большегрузом, не успев закончить маневр. От удара машина вылетела в кювет.

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Источник: www.proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Краснокамский район происшествия аварии
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