Названа причина смертельного ДТП с грузовиком в Краснокамском районе Башкирии
11:00, 22 дек 2022
Накануне в Краснокамском районе столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего жителя Нефтекамска и грузовик МАЗ, за рулем которого находился 55-летний мужчина. В ГИБДД Башкирии сообщили подробности и причины жуткой аварии. Новости Николо Березовки в контактеНапомним, ДТП произошло на трассе Дюртюли — Нефтекамск. 33-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия, водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами. Врачи делали все возможное, однако он скончался в реанимации.
Инспекторы опросили очевидцев аварии. Те рассказали, что ВАЗ выехал на встречку для обгона и столкнулся с большегрузом, не успев закончить маневр. От удара машина вылетела в кювет.