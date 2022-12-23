В Бурзянском районе Башкирии депутата подозревают в незаконном убийстве медведя
12:01, 23 дек 2022
В Бурзянском районе Башкирии с поличным задержали двоих браконьеров, застреливших медведя. Злоумышленников застигли при разделке туши животного сотрудники полиции.
Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело о незаконной охоте — им грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, инцидент произошел 11 декабря в лесах близ деревни Байгазино. По версии следствия, мужчины застрелили медведя из охотничьих ружей 12 калибра, при этом разрешения на охоту у них не было.
"Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, им избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", — добавили в ведомстве.