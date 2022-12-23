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В Бурзянском районе Башкирии депутата подозревают в незаконном убийстве медведя

В Бурзянском районе Башкирии депутата подозревают в незаконном убийстве медведя

12:01, 23 дек 2022

В Бурзянском районе Башкирии с поличным задержали двоих браконьеров, застреливших медведя. Злоумышленников застигли при разделке туши животного сотрудники полиции.



Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело о незаконной охоте — им грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, инцидент произошел 11 декабря в лесах близ деревни Байгазино. По версии следствия, мужчины застрелили медведя из охотничьих ружей 12 калибра, при этом разрешения на охоту у них не было.

"Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия, им избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении", — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: СУ СКР по РБ
Теги: Бурзянский район происшествия браконьер
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