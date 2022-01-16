В Дюртюлинском районе Башкирии браконьеры застрелили лося

12:55, 16 янв 2022

Двух браконьеров задержали в лесу в Дюртюлинском районе. Полицейские поймали незаконных охотников прямо за разделкой туши убитого лося. Мужчины, желающие полакомиться лосятиной, стали фигурантами уголовного дела.







Правоохранители направились в лес вблизи села Черлак после сообщений от сельчан, что там слышны выстрелы. Прибывшие на место стражи порядка увидели, как двое мужчин начинают разделывать тушу убитого лося.



Браконьеров задержали, ими оказались ранее судимые местные жители 31 и 57-лет. Мужчины приехали на автомобиле, при этом по лесу передвигались на охотничьих лыжах. У каждого при себе был рюкзак и гладкоствольное ружье с патронами. Выяснилось, что оружие хранилось незаконно.

- По местам жительства злоумышленников были проведены обыски, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - По факту незаконного отстрела животного возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram