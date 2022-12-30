В одной из машин ехали полицейские: стали известны подробности смертельного ДТП в Салавате

16:43, 30 дек 2022

Один из сотрудников МВД по Оренбургской области погиб на месте, еще двое госпитализированы с травмами.



Стали известны подробности аварии на трассе Уфа-Оренбург, которая произошла сегодня, 30 декабря, утром, и унесла жизни двоих человек.







Одним из погибших оказался 24-летний полицейский из Оренбурга. В числе четырех пострадавших – двое его коллег, сейчас они госпитализированы. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, полицейские были на курсах повышения квалификации в уфимском юридическом институте и ехали домой на “Ладе Приоре”, чтобы встретить Новый год с семьями.



Напомним, три авто, “Лада Гранта”, Skoda Octavia и “Лада Приора”, столкнулись около 10 утра на 161-ом километре трассы близ города Салават. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: ГИБДД по РБ