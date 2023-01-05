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Под Уфой пропала 16-летняя Татьяна Фаркова

Под Уфой пропала 16-летняя Татьяна Фаркова

11:10, 05 янв 2023

В селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 30 декабря местонахождение девушки неизвестно.

Приметы: рост 165 см, худощавая, волосы каштановые, глаза зеленые.

Была одета: зеленая куртка с капюшоном, черно-коричневая футболка, черные лосины, коричневая шапка, коричневые ботинки.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск Булгаково
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