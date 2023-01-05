Под Уфой пропала 16-летняя Татьяна Фаркова

В селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 30 декабря местонахождение девушки неизвестно.
Приметы: рост 165 см, худощавая, волосы каштановые, глаза зеленые.
Была одета: зеленая куртка с капюшоном, черно-коричневая футболка, черные лосины, коричневая шапка, коричневые ботинки.
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