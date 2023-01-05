Под Уфой пропала 16-летняя Татьяна Фаркова

11:10, 05 янв 2023

В селе Булгаково Уфимского района пропала 16-летняя Татьяна Фаркова. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас», с 30 декабря местонахождение девушки неизвестно.



Приметы: рост 165 см, худощавая, волосы каштановые, глаза зеленые.



Была одета: зеленая куртка с капюшоном, черно-коричневая футболка, черные лосины, коричневая шапка, коричневые ботинки.



Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефонам: 8(937)3-102-112 или 112.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: БашРегионСпас