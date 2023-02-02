Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе, упав в шахту лифта строящегося дома, насмерть разбился 37-летний плотник

В Уфе, упав в шахту лифта строящегося дома, насмерть разбился 37-летний плотник

19:44, 02 фев 2023

В Уфе 37-летний плотник разбился насмерть, упав в шахту лифта строящегося дома. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.



Трагедия случилась 13 декабря на стройке высотки в квартале, ограниченном улицами Сагита Агиша, Степана Злобина и Минигали Губайдуллина. На 3-4 этажах рабочие утепляли лестничные марши минеральной ватой. После обеда погибший задержался в бытовке из-за разговора по телефону. Этажами выше его ждали напарники, однако минуло десять минут, но мужчина все не объявлялся. Ему позвонили, но на звонок он не ответил.

Рабочие принялись искать напарника. На третьем этаже они увидели, что пенопласт, который закрывал шахту лифта, отсутствует на месте. Мужчины спустились в подвал, где обнаружили своего товарища, который, к сожалению, не подавал признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть плотника.


Высота, с которой упал погибший, составляет более 11 метров. Специалистами было установлено, субподрядчик не проконтролировал наличие защитных ограждений на третьем этаже. Изначально они были смонтированы генеральным подрядчиком, но за день-два до трагедии были «срезаны» другой бригадой штукатуров и стояли прислоненными к проему.

Таким образом, причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Субподрядчик не обеспечил их безопасное выполнение, не проконтролировав состояние защитных ограждений. Материалы проведенного Гострудинспекцией расследования были переданы в следственные органы.

Читайте также:

В Уфе на 11-летнего ребенка обрушилась наледь
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
Читайте также

В Уфе при падении в шахту лифта строящегося дома погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
В Уфе при падении в шахту лифта строящегося дома погиб рабочий
В Уфе реквизитор театра упала в шахту лифта
Происшествия в Башкирии
В Уфе реквизитор театра упала в шахту лифта
В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии разбился бетонщик, упав с высоты 19 этажа новостройки
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте
Происшествия в Башкирии
Житель Белорецкого района Башкирии пролетел 9 этажей в вентиляционной шахте


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: