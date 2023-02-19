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Известный мотогонщик Игорь Кононов попал в аварию в Уфе

Известный мотогонщик Игорь Кононов попал в аварию в Уфе

20:11, 19 фев 2023

Накануне спортсмен, мотогонщик на льду, уроженец Стерлитамака Игорь Кононов попал в аварию во время очередного заезда на соревнованиях по спидвею.



Чемпион России по мотогонкам на льду Игорь Кононов во время заезда на стадионе «Строитель» в Уфе попал в аварию и получил тяжелую травму. Как сообщают коллеги мотогонщика, он перенес экстренную операцию. По предварительной информации, у него диагностирован перелом позвоночника.

Как рассказали друзья и коллеги известного спортсмена, операция длилась 5 часов и прошла успешно. В ближайшее время Игорю предстоит перенести еще одну.


Уроженец Стерлитамака Игорь Кононов на данный момент выступает за тольяттинскую команду Мега-Лада. В 2018 году он попал в ДТП на машине в Челябинской области, когда возвращался с соревнований. Тогда в столкновении с грузовиком «Ман» погиб отец и тренер Игоря Александр Кононов.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: момент падения Игоря Кононова на лед
Теги: Уфа Стерлитамак происшествия
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