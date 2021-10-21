В Башкирии мужчина угнал автомобиль коллеги и попал на нем в аварию

11:35, 21 окт 2021

В Благоварском районе уфимец угнал автомобиль у своего коллеги и попал в ДТП. Решение пойти на преступление к нему пришло во время застолья в веселой компании.







Мужчины работали в селе Кашкалаши в составе строительной бригаде. Во время посиделки уфимец украл ключи от «Хендай ix-35» одного из знакомых и угнал стоявший у дома автомобиль. Владелец иномарки не сразу заметил пропажу, узнав о ней только от полицейских.



По данным пресс-службы МВД Башкирии, угонщик поехал кататься и по пути попал в аварию у деревни Арсланово Чишминского района. Там он столкнулся с попутными автомобилями. Нетрезвых преступник полностью признал свою вину и стал фигурантом уголовного дела.

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