В Бирске пьяный мужчина угнал машину и разбил на ней три других автомобиля

Бирский район | 01 май 2021 | 09:34

Бирские полицейские задержали местного жителя, который в пьяном виде угнал автомобиль и совершил целую серию аварий.



На днях житель Бирского района позвонил в полицию и сообщил об угоне его иномарки «Ниссан Альмера», которые он оставлял припаркованным у дома. Выяснилось, что в тот день автомобилист выпивал у себя дома, и в его компании оказался 22-летний знакомый. По мере повышения градуса вечеринки гости начали засыпать, и молодой человек решил угнать машину хозяина квартиры. Он забрал ключи и отправился кататься, но по пути совершил несколько ДТП, повредил еще три автомобиля.







По данным пресс-службы МВД Башкирии, ранее судимый парень стал фигурантом дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.



Ранее сообщалось о том, что в Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города.





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Фото: пресс-служба УМВД по РБ