Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Бирске пьяный мужчина угнал машину и разбил на ней три других автомобиля

В Бирске пьяный мужчина угнал машину и разбил на ней три других автомобиля

В Бирске пьяный мужчина угнал машину и разбил на ней три других автомобиля

Бирский район | 01 май 2021 | 09:34

Бирские полицейские задержали местного жителя, который в пьяном виде угнал автомобиль и совершил целую серию аварий.

На днях житель Бирского района позвонил в полицию и сообщил об угоне его иномарки «Ниссан Альмера», которые он оставлял припаркованным у дома. Выяснилось, что в тот день автомобилист выпивал у себя дома, и в его компании оказался 22-летний знакомый. По мере повышения градуса вечеринки гости начали засыпать, и молодой человек решил угнать машину хозяина квартиры. Он забрал ключи и отправился кататься, но по пути совершил несколько ДТП, повредил еще три автомобиля.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, ранее судимый парень стал фигурантом дела о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске из-за бродячих собак вынесли представление главе города.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: пресс-служба УМВД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: