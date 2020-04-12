В Кармаскалинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

На днях в Кармаскалинском районе Башкирии пьяный мужчина угнал машину, чтобы доехать домой в соседнюю деревню. 35-летний хозяин автомобиля отошел буквально на пять минут – чтобы снять деньги в банкомате, а когда вышел – машины уже не было.







Сначала он пытался самостоятельно отыскать транспортное средство, но после обратился в полицию.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram