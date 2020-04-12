В Кармаскалинском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы добраться до дома

На днях в Кармаскалинском районе Башкирии пьяный мужчина угнал машину, чтобы доехать домой в соседнюю деревню. 35-летний хозяин автомобиля отошел буквально на пять минут – чтобы снять деньги в банкомате, а когда вышел – машины уже не было.
Сначала он пытался самостоятельно отыскать транспортное средство, но после обратился в полицию.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти и задержать угонщика. Им оказался житель деревни Улукулево, который в пьяном виде угнал машину, чтобы добраться до дома.
«Отделом дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы», — рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Напомним, в Башкирии очередное преступление с ранением произошло во время застолья. В Мелеузовском районе двое соседей двое мужчин выпивали в квартире. Закончилась пьянка приездом врачей и полиции. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram