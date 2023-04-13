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В Уфе в аварии с Фольксваген Поло разбился подросток-мотоциклист

В Уфе в аварии с Фольксваген Поло разбился подросток-мотоциклист

09:57, 13 апр 2023

12 апреля в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. Информацию об этом передали в городском управлении ГИБДД.

В населенном пункте Нагаево в Октябрьском районе столицы Башкирии 74-летний водитель автомашины Фольксваген Поло, двигавшийся по ул. Кудашева, совершил столкновение с водителем мотоцикла Husgvarna GR7, который ехал по ул. Рощинской.



В результате ДТП семнадцатилетнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали с переломом бедра.

Начато расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель за рулем легкового автомобиля сбил подростка и уехал с места ДТП. Происшествие случилось в Калининском районе столицы. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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