В Уфе в аварии с Фольксваген Поло разбился подросток-мотоциклист

09:57, 13 апр 2023

12 апреля в городе Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток. Информацию об этом передали в городском управлении ГИБДД.



В населенном пункте Нагаево в Октябрьском районе столицы Башкирии 74-летний водитель автомашины Фольксваген Поло, двигавшийся по ул. Кудашева, совершил столкновение с водителем мотоцикла Husgvarna GR7, который ехал по ул. Рощинской.







В результате ДТП семнадцатилетнего водителя двухколесного транспорта госпитализировали с переломом бедра.



Начато расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе водитель за рулем легкового автомобиля сбил подростка и уехал с места ДТП. Происшествие случилось в Калининском районе столицы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ