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Житель Башкирии обнаружил в поле артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

Житель Башкирии обнаружил в поле артиллерийский снаряд времен Гражданской войны

14:01, 18 апр 2023

Житель Мишкинского района Башкортостана, в ходе обработки земли, нашел боеприпас времен гражданской войны в поле недалеко от одного из населенных пунктов. Информацию об этом передали в республиканской Росгвардии.



К месту инцидента незамедлительно прибыли росгвардейцы группы разминирования. Было установлено, что найденный предмет является проржавевшим артснарядом калибра 76 миллиметров. Представлявшую опасность находку ликвидировали в овраге, вдали от близлежащих поселений.

Жителей Башкортостана предупредили, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует сразу же сообщить об этом полицейским. Такие снаряды запрещается осматривать, прикасаться к ним, а тем более поднимать или переносить.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Росгвардия
Теги: Мишкинский район происшествия снаряд росгвардия
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