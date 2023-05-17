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В Уфе 2-летний ребенок погиб после того, как на него упал телевизор

В Уфе 2-летний ребенок погиб после того, как на него упал телевизор

14:16, 17 май 2023

Согласно заявлениям региональных Следкома и прокуратуры, ребенок находился под присмотром няни в момент ЧП. По информации телеграм-каналов, случай произошел в квартире на проспекте Октября в доме № 83/1.



Ребенок подошел к телевизору, который стоял на тумбочке, и потянул его на себя, в результате чего тяжелая техника упала на него и придавила. Ребенок получил тяжелые травмы, от которых скончался.


Прокурор города выехал на место происшествия для координации работы силовиков. Прокуратура также организовала проверку для выяснения обстоятельств произошедшего и соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках расследования будет оценено соблюдение родителями своих обязанностей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть несчастный случай
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